Za korisnike koji žele najbolje: Samsung Galaxy Note10 i Note10+

Večernje novosti pre 10 minuta | V.N.

Samsung Galaxy Note10 i Samsung Galaxy Note10 + su gotovo identični, ali ipak postoje određene razlike u korist naprednijeg modela

Samsung Galaxy Note10 i Samsung Galaxy Note10 +, dva najnovija modela Samsung telefona za koje možemo da kažemo da su gotovo identični, ali ipak postoje određene razlike u korist naprednijeg Note10+ modela, koji je nešto veći i dolazi sa AMOLED ekranom dijagonale 6.8 inča, ima više memorije, bateriju nešto većeg kapaciteta, a ima i dva dodatka, a to su slot za microSDkarticu, kao i dodatni To F(time of flight) senzor dubine za kameru. Dijagonala ekrana kod Note10