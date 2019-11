Rolls-Royce se oprašta od modela Ghost!

Auto blog pre 7 minuta | Vrelegume.rs

Rolls-Royce je nedavno najavio da se proizvodnja modela Ghost polako približava kraju, prenosi portal Vrele Gume.

Dok je ostatak automobilskog sveta bio fokusiran na SEMA i Sajam automobila u Kini, Rolls-Royce je odlučio da na NEC Sajmu klasičnih automobila u Velikoj Britaniji predstavi model Ghost Black Badge. To nije privuklo veliku pažnju, ali jeste činjenica da su predstavnici britanskog proizvođača naveli da će to biti poslednja varijanta modela Ghost, koji se proizvodi već 10 godina! Nažalost, još uvek nema fotografija tog modela, ali je rečeno da je on ofarban u Black