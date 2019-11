Vučić: Nisam u sukobu sa Stefanovićem

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je navode nekih medija da je afera oko trgovine oružjem u stvari njegov obračun sa ministrom unutrašnjh poslova Nebojšom Stefanovićem.

On je danas odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska Beograda na vodi rekao da je on teško optužio oca Nebojše Stefanovića kada je rekao da je zaposlen u GIM-u jer je tako pogrešno mislio, ali da mu je Stefanović potvrdio da Branko Stefanović tamo nije ni zaposlen.

Čelnicima Saveza za Srbiju nekoliko puta je rekao da "prestanu da lažu" i poručio da se odluče da li je "veliki kriminal ili stranački obračun".

"Kako vas nije sramota da govorite da je u pitanju kriminal, što lažete narod, ako se mi u stranci obračunavamo, što ste ubedili narod da je ovo veliki kriminal, kako vas nije sramota da lažete, kad sami kažete da je interni partijski obračun jer bih ja da evropizujem stranku, što ste lagali da smo svi u kriminalu, kako je moguće da to govorite", rekao je Vučić i istakao da opozicija "laže svaki dan po ceo dan".

"Opet pitam je li bio kriminal ili stranački obračun. Ili su kreteni ili lažovi, trećeg nema", rekao je predsednik Srbije.

Dodao je da "ako je počinio bilo kakav kriminal Branko Stefanović ili Nebojša Stefanović" oni koji to tvrde treba da podnesu krivičnu prijavu.

Na pitanje da prokomentariše dokument u kojem piše da je Branko Stefanović posetio Krušik u zvaničnoj delegaciji GIM-a 2017. godine, Vučić je rekao da to ništa ne dokazuje, i da ne zna gde je bio tada Branko Stefanović " jer mu nije ni otac ni majka".

Za uzbunjivača iz Valjeva Aleksandra Obradovića rekao je da nije pravi uzbunjivač, da ga je majka zaposlila u Krušiku, a onda kad je smenjena prešla je u konkurentsku firmu, a on je svoja saznanja izneo "stranoj državi".

"Što ste urušavali našu namensku, što niste rekli da isti program kao Krušik imaju i dve bugarske fabrike koje prodaju mine i granate pa ste hteli da oni prodaju, a Krušik da propadne", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da opozicija pokušava da prikrije svoje afere i dodao da će pravi uzbunjivač, Lazar Lešnjak koji je otkrio afere predsednika opštine Stari Grad Marka Bastaća biti zaštićen, jer je svedok najtežih krivičnih dela.

"Novi park u Beogradu na vodi, najlepši u ovom delu Evrope"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas otvaranju dela novog Bulevara Vudroa Vilsona, Ulice Nikolaja Kravcova i novog Beogradskog parka u okviru kompleksa Beograd na vodi i ocenio da je to sada jedan od najlepših parkova u ovom delu Evrope.

Vučić je taj deo grada obišao u pratnji ministra finansija Siniše Malog, gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića, zamenika gradonačelnika Gorana Vesića i predsednice opštine Savski venac Irene Vujović.

Prema njegovoj oceni, ima još posla koji treba da bude obavljen ali da je on već sada presrećan kako radovi napreduju.

"Ovo divno izgleda i svako ko dođe videće najlepši park u ovom delu Evrope površine 2,7 hektara površine. Nove bulevare i zgrade... Očekujem da za kratko vreme imamo milion kvadrata poslovnog i stambenog prostora i ovo polako postaje najsavremeniji i najlepši deo grada", rekao je on.

On je dodao da sve ono što postoji u velikim svetskim metropolama - od Ikee, preko Starbaksa i Buda bara, polako stiže u Srbiju i dodao da čestita onima koji su od početka verovali u taj projekat.

"Mi ćemo kompletan bulevar da otvorimo do marta, neka bude i do aprila i do maja, i izlaziće na Sajam. Računam da će najviše radova na šoping molu da bude gotovo do tada, da će biti izgrađeno 15-16 spratova na tornju koji će biti 'lendmark' za Beograd. Ovo donosi i privlači turiste i to nije pitanje ukusa nego objektivnog pristupa, jer sada dolazi dvostruko više turista nego pre šest ili sedam godina", rekao je on.

Vučić je rekao da ti radovi doprinose podizanju građevinske industrije, što posledično povećava i privredni rast.

"Očekujemo da će rast biti najmanje 3,8 odsto, a procena Narodne banke Srbije od 3,6 odsto mora da bude uvek konzervativna. Srbija je druga u Evropi po rastu u trećem kvartalu i samo je Mađarska ispred nas. Očekujemo da rast bude 5,4 odsto u poslednjem kvartalu i to dovoljno govori. To znači da brzo napredujemo i to će ljudi da osete u novčanicima i džepovima", rekao je on.

(Beta, 11.15.2019)