Zaev: Micotakis će se boriti da Severna Makedonija dobije datum

Danas pre 55 minuta | Piše: Beta

Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je u Solunu da mu je premijer Grčke Kirjakos Micotakis potvrdio da će se još aktivnije zalagati da Severna Makedonija konačno dobije datum za početak pregovora sa EU.

„Imali smo lep razgovor. Ja sam srećan i zadovoljan. Vidi se to na mom licu. On (Micotakis) je bio aktivan na Evropskom savetu i još više će se uključiti da još više pomogne da dobijemo dugo očekivani datum za početak pregovra“, rekao je Zaev nakon sastanka sa grčkim kolegom na marginama Solunskog samita. To je drugi sastanak Zaeva i Micotakisa, posle susreta na marginama zasedanja Generalne skupštine UN u septembru u Njujorku. Premijer Severne Makedonije je, u