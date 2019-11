Povratak novembarskog proleća: Danas sunčano i toplo, do 20 stepeni! Košava ne prestaje

Kurir pre 35 minuta

BEOGRAD - U Srbiji će danas preovlađivati sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeoroški zavod Srbije (RHZS).

Jutarnja temperatura od pet do 10 stepeni, najviša dnevna temperatura od 14 do 20. U Beogradu će preovlađivati sunčano i toplije. Jutarnja temperatura oko 10, najvisa dnevna oko 20 stepeni. Do nedelje promenljivo oblačno, toplo i suvo, u košavskom području s jakim, a u južnom Banatu povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom. U nedelju uveče i ponedeljak prolazno naoblačenje s kišom i manjim padom temperature. Zatim promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom i