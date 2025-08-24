Zadržavanja na graničnim prelazima Srbije: Batrovci najopterećeniji sa čekanjem do šest sati

Naslovi.ai pre 17 minuta

Na graničnim prelazima Batrovci, Horgoš i Kelebija beleže se višesatna čekanja, dok AMSS upozorava na uslove na putu i apeluje na oprez.

Na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila čekaju do šest sati na izlazu iz Srbije, dok autobusi i teretna vozila čekaju oko sat vremena. Na Horgošu i Kelebiji zadržavanja su između 90 minuta i dva sata, dok na ostalim prelazima nema značajnijih zadržavanja. N1 Info Dnevnik Blic

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače na povremenu slabu kišu i mokre kolovoze, apeluje na prilagođavanje vožnje uslovima i povećanom saobraćaju zbog povratka turista sa godišnjih odmora. Takođe, na brojnim deonicama su u toku radovi koji mogu dodatno usporiti saobraćaj. Nova NIN RTV Novi Pazar

Situacija na prelazima je promenljiva, sa očekivanim velikim prilivom turista i tranzitom kroz Srbiju, što dodatno opterećuje granične prelaze, naročito Batrovce, koji su poznata "vruća tačka" zbog čestih gužvi tokom turističke sezone. Nedeljnik Alo Mondo