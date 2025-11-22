U toku je tihi genocid nad ovim narodom

Vlast je razorila samo tkivo društva, obesmislila život, rasturila osnovne vrednosti, zamaglila granicu između dobra i zla, napravila ogroman jaz između bogatih i siromašnih. Nagnala je stotine hiljada da napuste zemlju, destimulisala rađanje, zaglupila brutalnom propagandom mase nepismenih i neobrazovanih, rasprodala zemlju, ukinula poštovanje prema znanju i kulturi i zamela trag svake lepote

Godinu dana života u jednoj potpuno novoj realnosti, otvorilo je nova pitanja naše gorke svakodnevice i neizvesne budućnosti. Godinu dana protesta, ali i batina, psihičke i fizičke torture, pobunjenog naroda s jedne i izmanipulisane mase s druge strane. U kojoj smo mi to, kao društvo, tački danas i da li ima izlaza iz krize, ili smo zaglavljeni u mat poziciji, koju samo vreme spontano može da reši? S tim dilemama počeli smo razgovor sa dr Jelenom Đorđević,
