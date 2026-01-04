Brojni letovi sa beogradskog aerodroma odloženi i preusmereni

Nekoliko letova sa aerodroma „Nikola Tesla“ je odloženo, dok se neki letovi preusmeravaju, kako se navodi na sajtu beogradskog aerodroma.

U Beogradu od jutros pada jak sneg, a RHMZ je izdao upozorenje za period od 4. do 7. januara na vlažan sneg i ledenu kišu. Među odloženim letovima koji su bili zakazani za 11.10 su Beč i Istanbul. Takođe, odložen je let za Pariz (11.50), Dohu (11.55) i Tivat (12.10), objavio je N1. Na sajtu se navodi i da je otkazan let za Amsterdam u 12.35. Takođe, neki od letova se preusmeravaju – iz Dohe za Beograd, Štutgarta, Hamburga, Ciriha, Tivta… Podsećamo, ekipe zimske