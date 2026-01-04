Brojni letovi sa beogradskog aerodroma odloženi i preusmereni

Nova ekonomija pre 1 sat
Brojni letovi sa beogradskog aerodroma odloženi i preusmereni

Nekoliko letova sa aerodroma „Nikola Tesla“ je odloženo, dok se neki letovi preusmeravaju, kako se navodi na sajtu beogradskog aerodroma.

U Beogradu od jutros pada jak sneg, a RHMZ je izdao upozorenje za period od 4. do 7. januara na vlažan sneg i ledenu kišu. Među odloženim letovima koji su bili zakazani za 11.10 su Beč i Istanbul. Takođe, odložen je let za Pariz (11.50), Dohu (11.55) i Tivat (12.10), objavio je N1. Na sajtu se navodi i da je otkazan let za Amsterdam u 12.35. Takođe, neki od letova se preusmeravaju – iz Dohe za Beograd, Štutgarta, Hamburga, Ciriha, Tivta… Podsećamo, ekipe zimske
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Odlaganje letova sa aerodroma „Nikola Tesla“ zbog snega

Odlaganje letova sa aerodroma „Nikola Tesla“ zbog snega

Vreme pre 14 minuta
Odloženo nekoliko letova sa beogradskog aerodroma

Odloženo nekoliko letova sa beogradskog aerodroma

N1 Info pre 1 sat
Mehanizacija i so spremni: Beograd-put u trećem stepenu pripravnosti zbog snega

Mehanizacija i so spremni: Beograd-put u trećem stepenu pripravnosti zbog snega

Danas pre 2 sata
Beograd-put u trećem stepenu pripravnosti zbog snega

Beograd-put u trećem stepenu pripravnosti zbog snega

N1 Info pre 3 sata
Beograd-put u trećem stepenu pripravnosti zbog snega, mehanizacija i so spremni

Beograd-put u trećem stepenu pripravnosti zbog snega, mehanizacija i so spremni

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AmsterdamNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromDohaBečŠtutgartSnegParizRHMZTeslaIstanbulTivat

Društvo, najnovije vesti »

Građani Pančeva danas uklanjaju grafit, Inicijativa mladih: mržnja koja poziva na zločin

Građani Pančeva danas uklanjaju grafit, Inicijativa mladih: mržnja koja poziva na zločin

Mašina pre 39 minuta
(FOTO) Hitno upozorenje RHMZ-a zbog ledene kiše: Opasni uslovi za vožnju, moguć nestanak struje

(FOTO) Hitno upozorenje RHMZ-a zbog ledene kiše: Opasni uslovi za vožnju, moguć nestanak struje

N1 Info pre 4 minuta
Ko je jači taj tlači; Vučić nakon otmice Madura: Međunarodni javni poredak i povelja UN ne funkcionišu

Ko je jači taj tlači; Vučić nakon otmice Madura: Međunarodni javni poredak i povelja UN ne funkcionišu

RTV pre 4 minuta
Putevi Srbije: Svi autoputevi i putevi prvog i drugog reda prohodni

Putevi Srbije: Svi autoputevi i putevi prvog i drugog reda prohodni

Beta pre 39 minuta
Zbog teškog problema regionalne kontrole letenja, obustavljen avio-saobraćaj ka Grčkoj

Zbog teškog problema regionalne kontrole letenja, obustavljen avio-saobraćaj ka Grčkoj

Beta pre 14 minuta