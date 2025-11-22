Vremeplov: Ubijen Kenedi

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vremeplov: Ubijen Kenedi

NOVI SAD - Na današnji dan 1963. godine ubijen je predsednik SAD Džon Ficdžerald Kenedi, koji je tri godine pre nego što se našao na meti atentatora u Dalasu postao najmlađi šef države u američkoj istoriji. U Drugom svetskom ratu služio je u mornarici, potom je nakratko bio novinar. U Kongres je izabran 1947. a senator je postao 1952. Za predsednika je izabran u 43. godini života kao kandidat Demokratske stranke. Posle, kako izgleda, traljavo vođene istrage nije pouzdano utvrđeno ko je ubica. Kao atentator

Danas je subota, 22. novembar, 326. dan 2025. godine. Do kraja godine ima 39 dana. 1699 - Danska, Rusija, Pruska i Poljska potpisale su posle pobede nad švedskom vojskom sporazum o podeli dotadašnjih švedskih poseda. 1819 - Rođena je engleska književnica Meri En Evans, poznata kao Džordž Eliot. Realistički je opisivala englesku provinciju, uz duboku osećajnost često pomešanu s humorom. Dela: "Vodenica na Flosi", "Adam Bid", "Sajlas Marner", "Romola". 1868 - održana
