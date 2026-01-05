Danas je Tucindan – zašto je važno vratiti sve dugove i spremiti pečenicu

Danas je Tucindan – zašto je važno vratiti sve dugove i spremiti pečenicu

Po srpskom običajnom kalendaru, Božić se slavi tri dana, a kao praznični dani računaju se i Tucindan i Badnji dan. Danas, dva dana pred Božić, slavi se Tucindan.

Dva dana pred Božić je Tucindan ili Tucje, dan kada se kolje i priprema pečenica. Nekada se tukla krupicom soli, a tek potom ošamućena klala, pa otuda i ime – Tucindan. U gradovima meso se kupuje, po selima prase ili jagnje nameni se znatno ranije i hrani posebnom hranom. Uz to, neko još kolje i ćurku, gusku ili kokoš. "Božićnjar" se peče sutra, na Badnji dan, a jede na Božić, kao prva mrsna hrana posle šest nedelja posta. Priprema se brašno za mešenje, posuda sa
