Ponovo kolaps na izlazu iz Srbije: Na ovom graničnom prelazu čeka se 6 sati: Naoružajte se strpljenjem

Blic pre 2 sata
Ponovo kolaps na izlazu iz Srbije: Na ovom graničnom prelazu čeka se 6 sati: Naoružajte se strpljenjem

Prema podacima JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije je, putnička vozila na GP Horgoš, na izlazu, čekaju 45 minuta, na GP Horgoš 2, na izlazu 60 minuta, na GP Kelebija, na izlazu 60 minuta, na GP Gradina, na izlazu 15 minuta, kao i na ulazu. Na GP Preševo, na izlazu putnička vozila čekaju 15 minuta, a na ulazu 30 minuta, na GP Jabuka, na ulazu 35 minuta, na GP Batrovci, na izlazu 360 minuta, na GP Šid, na izlazu 60 minuta, na GP Sot, na izlazu čekaju 120 minuta, na GP
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kolonama se ne vidi kraj, vozila zaglavljena satima: Na Batrovcima čekaju i do 6 sati, ovo je trenutno stanje

Kolonama se ne vidi kraj, vozila zaglavljena satima: Na Batrovcima čekaju i do 6 sati, ovo je trenutno stanje

Telegraf pre 1 sat
Zadržavanja na graničnim prelazima Srbije: Batrovci i dalje najopterećeniji sa višesatnim čekanjima

Zadržavanja na graničnim prelazima Srbije: Batrovci i dalje najopterećeniji sa višesatnim čekanjima

Naslovi.ai pre 2 sata
AMSS: Višesatna zadržavanja za automobile na granicama, na Batrovcima šest sati

AMSS: Višesatna zadržavanja za automobile na granicama, na Batrovcima šest sati

N1 Info pre 2 sata
AMSS: Putnici čekaju i do šest sati na Batrovcima, zadržavanja i na drugim graničnim prelazima

AMSS: Putnici čekaju i do šest sati na Batrovcima, zadržavanja i na drugim graničnim prelazima

Radio 021 pre 2 sata
Haos na graničnim prelazima Kilometarske kolone vozila, preko Batrovaca kamionom u Hrvatsku tri puta brže nego automobilom!

Haos na graničnim prelazima Kilometarske kolone vozila, preko Batrovaca kamionom u Hrvatsku tri puta brže nego automobilom!

Dnevnik pre 2 sata
AMSS: Višesatna zadržavanja za automobile na granicama, na Batrovcima šest sati

AMSS: Višesatna zadržavanja za automobile na granicama, na Batrovcima šest sati

Novi magazin pre 2 sata
Važno za sve koji putuju Evo kakvo je stanje na granici (foto)

Važno za sve koji putuju Evo kakvo je stanje na granici (foto)

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PreševoPutevi SrbijeHorgošBatrovciAMSSKelebijaŠid

Društvo, najnovije vesti »

Teško, ali postizavam

Teško, ali postizavam

Danas pre 13 minuta
U Nišu Protest „Srbija DOO“ zbog najavljenih privatizacija javnih preduzeća

U Nišu Protest „Srbija DOO“ zbog najavljenih privatizacija javnih preduzeća

Danas pre 3 minuta
Protest u Sremskoj Mitrovici: Policija zaustavila autobus Jaćimovića, studenti iz Rume došli peške

Protest u Sremskoj Mitrovici: Policija zaustavila autobus Jaćimovića, studenti iz Rume došli peške

Danas pre 1 sat
Protest u Sremskoj Mitrovici: Policija zaustavila autobus Jaćimovića, studenti iz Rume došli peške

Protest u Sremskoj Mitrovici: Policija zaustavila autobus Jaćimovića, studenti iz Rume došli peške

Danas pre 1 sat
Eparhija raško-prizrenska o prefarbavanju murala patrijarha i mitropolita: Suzdržite se od provokacija

Eparhija raško-prizrenska o prefarbavanju murala patrijarha i mitropolita: Suzdržite se od provokacija

Danas pre 48 minuta