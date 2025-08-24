Ponovo kolaps na izlazu iz Srbije: Na ovom graničnom prelazu čeka se 6 sati: Naoružajte se strpljenjem

Prema podacima JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije je, putnička vozila na GP Horgoš, na izlazu, čekaju 45 minuta, na GP Horgoš 2, na izlazu 60 minuta, na GP Kelebija, na izlazu 60 minuta, na GP Gradina, na izlazu 15 minuta, kao i na ulazu. Na GP Preševo, na izlazu putnička vozila čekaju 15 minuta, a na ulazu 30 minuta, na GP Jabuka, na ulazu 35 minuta, na GP Batrovci, na izlazu 360 minuta, na GP Šid, na izlazu 60 minuta, na GP Sot, na izlazu čekaju 120 minuta, na GP