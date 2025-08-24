Zadržavanja na graničnim prelazima Srbije: Batrovci i dalje najopterećeniji sa višesatnim čekanjima

Naslovi.ai pre 1 sat
Zadržavanja na graničnim prelazima Srbije: Batrovci i dalje najopterećeniji sa višesatnim čekanjima

Na graničnim prelazima Batrovci, Šid, Kelebija, Sot i Horgoš beleže se višesatna čekanja, dok AMSS apeluje na prilagođavanje vožnje uslovima.

Na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila čekaju do šest sati na izlazu iz Srbije. Na prelazima Sot, Šid, Kelebija, Horgoš 2 i Ljuba zadržavanja su od pola sata do dva sata, dok su na Horgošu, Jabuci i Sremskoj Rači zadržavanja nešto kraća. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a na Gradini i Preševu zadržavanja su do 30 minuta. N1 Info Alo Radio 021 Novi magazin Nova

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače na povremenu slabu kišu i mokre kolovoze, apeluje na prilagođavanje vožnje uslovima i povećanom saobraćaju zbog povratka turista sa godišnjih odmora. Takođe, na brojnim deonicama su u toku radovi koji mogu dodatno usporiti saobraćaj. Nova NIN RTV Novi Pazar

Situacija na prelazima je promenljiva, sa očekivanim velikim prilivom turista i tranzitom kroz Srbiju, što dodatno opterećuje granične prelaze, naročito Batrovce, koji su poznata "vruća tačka" zbog čestih gužvi tokom turističke sezone. Nedeljnik Alo Mondo

