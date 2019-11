Vučić se oglasio iz VMA: Hvala lekarima!

Sputnik pre 2 sata

Presednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se kratkom pisanom porukom, u kojoj je zahvalio osoblju na VMA i svima koji su brinuli za njega i najavio da od ponedeljka nastavlja da radi.

„Hvala lekarima i zaposlenima na VMA. Hvala svima koji su brinuli. Već od ponedeljka biću u punom radnom pogonu", napisao je on.

Hvala lekarima i zaposlenima na VMA. Hvala svima koji su brinuli. Već od ponedeljka biću u punom radnom pogonu.

Podsetimo, generalni sekretarijat predsednika Srbije obavestio je javnost da je predsednik Aleksandar Vučić