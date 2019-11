Veličković se pribojavao prvog derbija u sezoni: Poslednjih četiri, pet minuta sam utrnuo, laknulo mi je na kraju

Večernje novosti pre 2 sata | Mi. ROGAČ

Košarkaši Partizana emotivno doživeli prvu ovosezonsku pobedu protiv večitog rivala. Gordić: Zvezda je evroligaška ekipa i igralo se sa mnogo kontakta

LOŠI procenti šuta, veliki promašaji, mnogo faulova, izgubljenih lopti, prekida... Sve to je obeležilo prvi ovosezonski večiti derbi, u kome za dva sata igre nije do izražaja došla lepota košarke, ali želja, emocije, borbenost i neizvesnost do poslednje lopte nisu izostali. U takvoj rovovskoj borbi u "Štark areni" bolje su se snašli košarkaši Partizana - 75:72. - Volim ovu utakmicu, ovakav naboj. Sad su i novi igrači osetili kako to izgleda. Malo sam se pribojavao,