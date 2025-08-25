Bravo Nole! Đoković uz malo muke do druge runde US Opena! Čima moneke stigao u Beograd: Svojom izjavom je razgalio Delije!

Manja kriza u drugom setu, ali to je sve! Novak Đoković nastavlja da pomera granice tenisa – srpski šampion plasirao se u drugo kolo US Opena 2025 pobedom nad mladim Amerikancem Lernerom Tijem, rezultatom 6:1, 7:6(3), 6:2.

Na najvećem stadionu sveta, „Artur Ešu“, meč je obeležio ne samo rutinski prolaz dalje, već i novi istorijski rekord. Djokovic putting pressure on Learner Tien deep in the second set. pic.twitter.com/eQXb8fxWrD — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025 Prvi i treći set protekli su u Đokovićevom prepoznatljivom ritmu – čvrsta kontrola, agresivne razmene i minimalna šansa za rivala. Ipak, drugi set pretvorio se u maraton od gotovo 90 minuta. Đoković je tražio