Miša Vacić osnovačku skuptinu Srpske desnice držao u zgradi Policijske stanice u Nišu, MUP to demantuje (VIDEO)

Predsednik Srpske Desnice Miša Vacić osnovao je danas Opštinski odbor te stranke u zgradi Policijske stanice Pantelej u Nišu, što pokazuje i snimak koji je on okačio na svoj Instagram, međutim u MUP-u to demantuju. Na Vacićevom snimku se vidi kako on, po svoj prilici danas po podne, ulazi u zgradu na kojoj je natpis „Policijska stanica Pantelej“, u istoimenoj niškoj gradskoj opštini, uz reči: „evo ovde ćemo održati Skupštinu Opštinskog odbora Pantelej u Nišu“. Na