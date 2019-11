Drama na Crvenom moru: Huti oteli tri broda, jedan pripada Saudijskoj Arabiji!

Kurir pre 38 minuta

Jemenski Huti oteli su tri broda u Crvenom moru od kojih jedan pripada Saudijskoj Arabiji.

Svi brodovi odvučeni su u luku Salif, javila je hutska televizija Al-Masirah, preneo je sinoć Rojters. Saudi-led coalition says Yemen's Houthi rebels have seized a vessel in the Red Sea https://t.co/chla4nPYDq pic.twitter.com/RXQkSISCG7 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2019 Saudijska vojna koalicija koja se bori protiv Huta saopštila je ranije da su Huti oteli jedan brod koji je plovio prema južnokorejskoj naftnoj platformi. The Houthis confirmed it