On je "zabranjeno voće", ali vi ste se zaljubili: Šta raditi u toj situaciji?

Ljubavni trougao je večiti problem čovečanstva

Srce se ne može ogrančiti. Možete vi staviti kočnicu na svoje misli jer je on zauzet, ali to ne može predefinisati vaše emocije. I očas posla, zaljubite se u njega - onog "zabranjenog" jer "ne bi trebalo" ni da pogledate nekog ko je u vezi, oženjenog i sl. Nepotrebno je reći da ovi komplikovani statusi i preljube obično vode do zbrke i posledica po troje, ali to je večiti problem ljubavnog trougla. Ako ste u kasnim dvadesetim, posledice obično nisu toliko ozbiljne.