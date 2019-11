Vučić i Pendarovski: Odnosi Srbije i Severne Makedonije veoma dobri (VIDEO)

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski složili su se danas u Beogradu da su odnosi dve zemlje veoma dobri i da će biti sve bolji.

Vučić je nakon sastanka novinarima rekao da osim razlike oko priznavanja Kosova dve države nemaju otvorena pitanja i da žele da grade što bolje prijateljske odnose.

On je dodao da će u Beogradu i Skoplju biti otvoreni makedonski, odnosno srpski kulturni centar, te da će inicirati da se u obe zemlje uče oba jezika kako bi se poboljšao položaj manjina.

Predsednik Srbije je kazao da su ekonomski odnosi suština i indikator napretka odnosa.

"Mi smo prvi put 2018. godine imali trgovinsku razmenu u visini od 857,8 miliona evra i očekujemo da ove godine možemo da budemo blizu jedne milijarde", rekao je predsednik Srbije.

Dodao je da je ponosan na sporazum potpisan u Ohridu te da će u skladu sa njim biti olakšan prevoz robe i protok usluga, ljudi i kapitala.

"To je budućnost ne samo našeg regiona, to je pametan izbor za ostanak i opstanak na našim ognjištima, a to je naša najbliža moguća saradnja", rekao je Vučić i zahvalio Pendarovskom na njegovom "ličnom doprinosu uspostavljanju boljih odnosa između Beograda i Skoplja".

Pendarovski, koji je u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji, rekao je da dve zemlje povezuju duga istorijska i kulturna tradicija, a da dele i viziju o zajedničkoj budućnosti u Evropskoj uniji.

On se saglasio da su odnosi dve zemlje odlični, bez spornih tačaka.

Razgovalrali su o francuskoj inicijativi o novoj metodologiji za pristup EU.

"Stav moje države je da za nas ne postoji druga održiva altermativa osim članstva i EU", rekao je on i dodao da je to jedina garancija sigurnosti i prosperiteta u regionu.

Rekao je da je, pored pozitivnih trendova u ekonomiji i jasne potrebe za jačanjem te saradnje, važno jače povezivanje i bolja infrastrukturna povezanost.

On je u tom kontekstu čestitao Vučiću na otvaranju dva autoputa, prema Severnoj Makedoniji i Bugarskoj.

Nakon sastanka predsednika dve države, održan je plenarni sastanak delegacija Srbije i Severne Makedonije.

Pendarovski se sastao i sa premijerkom Anom Brnabić i predsednicom parlamenta Majom Gojković, a kasnije će se sastati sa predsednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom i privrednicima.

On će sutra u Novom Sadu učestovati na Četvrtom regionalnom omladinskom forumu, sa predsednicima Srbije i Slovenije.

(Beta, 11.22.2019)