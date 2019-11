"Nisam iznenađen odlukom o doktoratu" (VIDEO)

Prva pre 2 sata | b92.net

Predsednik Vučić razgovarao je sa novinarom Prve televizije Filipom Čukanovićem o detaljima sastanka sa predsednikom S. Makedonije Stevom Pendarovskim, odluci o doktoratu ministra Malog...

Odluka o doktoratu ministra Siniše Malog nije ga iznenadila jer ju je i najavo. "Nije me iznenadilo, jer sam to najavio. U Njujorku sam još o tome govorio. Odluka je duboko politička. Pitanje akademske čestitosti je od velkog značaja za našu zemlju. Ja sam video doktorat, nisam ga pročitao, ali ne bih davao svoj sud kao neki polupismeni lideri političkih stranaka. Što se tiče izbora za vladu tu se analizira kakve rezultate je postigao on, a kakve veliki 'stručnjak'