Zdravlje i šećer: Sve više jedemo slatko – šta je problem i kako se protiv njega borimo

Radio 021 pre 39 minuta | BBC News na srpskom

Potrošnja šećera je u porastu i u većini zemalja se koriste veće količine od onih koje lekari preporučuju .

Getty Images Izdanje iz 2019. godine Globalnog tereta bolesti, studije koju objavljuje medicinski časopis Lanset, navelo je izraelske medije da se ponašaju slavljenički početkom ove godine. Analiza zdravstvenih podataka iz 195 zemalja zaključila je da ova bliskoistočna država ima „najnižu stopu smrtnosti uzrokovane ishranom" na svetu. To je dovelo do pregršt članaka koji ohrabruju ljude da „jedu kao Izraelci". Ali kad biste to uradili, verovatno biste u ishrani