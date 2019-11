Vučić: Obradović lažni uzbunjivač, nek' dostavi dokumenta tužilaštvu

Beta pre 5 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Novom Sadu da je Aleksandar Obradović koji je javno izneo podatke o poslovima fabrike "Krušik", "lažni uzbunjivač" jer podatke nije izneo nadležnim organima i pozvao ga da ih dostavi tužilaštvu.

"Ja ga molim da što pre, samo dajte tužilaštvu sve podatke, pošto mnogo znate, dajte sve i o vama i gospođi mami, sve što znate i imate, dajte tužilaštvu. Ko boga Vas molim!",rekao je Vučić u Novom Sadu, posle učešća na Regionalnom forumu mladih lidera.

On je poručio Obradoviću da ne zove njega da čuje podatke, jer on nije tužilac, niti je "raspoložen za to društvo" jer "gospodin i gospodaja mama imaju izgleda mnogo bolje društvo nego što je on" - Vučić, a to su "ovaj Crnogorac i slični".

Po rečima predsednika, Obradovićeva je obaveza, a ne želja, da tužiocu dostavi podatke jer bi neko mogao da ga pita: "Što kriješ te materijale, što kriješ te dokaze?".

"Ponudi tužiocu, a nemoj da učestvuješ u prikrivanju krivičnog dela!", poručio je Vučić uzbunjivaču.

Žao mi je Siniše Malog, šta ću mu ja, govorio sam mu da pocepa doktorat

Predsednik Vučić izjavio je danas da je odluka o doktoratu ministra Siniše Malog doneta pod "političko-fizičkiim" pritiskom, ali da se on "ne klanja politikatskim odlukama" i da mu je najvažnije što Mali "odlično radi svoj posao".

"Pa videli ste kao je onaj student od 31 godine rekao da odluke ne bi bilo da oni nisu upali u Rekotarat (Beogradskog univerziteta), samo ih treba pažljivo slušati", rekao je Vučić u Novom Sadu, posle učešća na Regionalnom forumu mladih lidera.

"Mali mora da plati i političku cenu, a videćemo šta i kako u budućnosti i zbog toga što nije umeo dobro da proceni, a i zbog toga što - pravo da vam kažem: kada ste mogli pre tri meseca da pokažete celoj Srbiji da vas baš briga i da pocepate taj doktorat, tada to niste uradili. Sada da ga cepate besmisleno je i nikakvog smisla nema", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da misli da Mali "odlično radi svoj posao" i "to je ono što ga zanima", navodeći da javne finansije Srbije "nikad u savremenoj istoriji" nisu bile bolje uređene.

Po njegovim rečima, "ovakvim l lažnim aferama" opozicija samo ruši svoj rejting koji je sada ispod šest odsto.

"Žao mi je Siniše. Vidim da ga je to mnogo pogodilo, šta ću mu ja! Ja sam mu odavno savetovao da to pocepa i da pred svima ponovo polaže i da napiše novi rad, da pozove sve ljude da čuju. 'Ne, ne ja sam se borio, mnogo sam truda uložio'. I evo ti sad!", prepričao je Vučić šta je govorio ministru.

Za mlade bračne parove u Srbiji 500 miliona evra u naredne četiri godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u okviru novog investicionog plana država izdvojiti 500 miliona evra u naredne četiri godine za mlade bračne parove u Srbiji.

Obraćajući se novinarima u Novom Sadu, gde je učestvovao na 4. Regionalnom forumu mladih lidera, Vučić je kazao da će država nastojati da mladima omogući da dobiju jeftine stanove po najpovoljnijim uslovima i da im omogući poslove koji će kako je rekao, biti sve plaćeniji iz godine u godinu.

"U novom investiconom planu izdvojićemo 500 miliona evra u naredne četiri godine za mlade bračne parove, to je iznos bez presedana u našoj istoriji. Želimo da mladi ostanu u Srbiji, da razumeju svoju ogromnu ulogu za razvoj Srbije i da nam pomognu jer samo tako možemo da se takmičimo u regionu i svetu", kazao je predsednik Srbije.

Po njegovim rečima, ljudi iz Srbije "više odlaze zbog atmosfere jer nisu sigurni kakva će biti budućnost ovde, nego trbuhom za kruhom".

"Zato su regionalne inicijative od ključnog značaja. Borićemo se za 'mini Šengen' bez obzira što će protivnika biti mnogo, uključujući i one koji su navikli da se igraju sa zemljama regiona kao sa lutkama na povocu, ne retko nas svađajući navodeći da su ovi drugi nešto govorili protiv nas", dodao je Vučić.

Očekujem da će poseta Rusiji proći u dobroj veri

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas u Novom Sadu da u posetu Rusiji ide velika i ozbiljna delegacija iz Srbije i da se nada da će proteći u "dobroj veri".

On je naveo da Rusija nema nijedan razlog da ne veruje u prijateljstvo Srbije, ali i Srbija u prijateljstvo Rusije.

"Srbija je jedina zemlja koja nije uvela nikakve sankcije Ruskoj Federaciji, Srbija je jedina zemlja koja nigde nije glasala protiv interesa Ruske Federacije", rekao je Vučič i dodao da redovne vojne vežbe Srbije i Rusije pokazuju bliskost dve države.

Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića planirana je za 4. decembar, a on je ranije izjavio je za nemački list Špigl da ne razmišlja o otkazivanju posete Rusiji zbog izbijanja "ruske špijunske afere".

Putinov portparol Dmitrij Peskov rekao je da se u Kremlju raduju poseti Vučića uz nadu da ništa neće baciti senku na nju.

Oružje nismo izvezli u Ukrajinu, Ruse smo obavestili da je moguć reeksport

Vučić je ponovio da Srbija nije izvozila minobacačke granate u Ukrajinu, već da je krajnji korisnik bila kompanija "Natan" iz Poljske, ali je dodao da je BIA obavestila ruske bezbednosne službe kao "prijateljske" da postoji "osnov sumnje" da je moguć reeksport tih granata u Ukrajinu.

Komentarišući nove optužbe Dragana Đilasa i Marinike Tepić o izvozu naoružanja u Ukrajinu koje je navodno potom korišćeno u sukobima s proruskim snagama u Donjecku i Lugansku, Vučić je u izjavi u Novom Sadu ocenio da su predstavnici Stranke slobode i pravde time hteli da "dodatno otežaju naš odnos sa Rusijom".

"Noćas, kao i prvi put kad sam video poruke naših političkih protivnika koji su želeli da nanesu ogromnu štetu Srbiji, zapitao sam se da li je moguće da neki ljudi to rade. Optužili su nas da ubijamo rusku decu u Donjecku i Lugansku time što država zarađuje pare prodajući granate Ukrajini. Šta je smisao toga, zašto žele od Rusije da naprave neprijatelja Srbije", upitao je Vučić.

Po njegovim rečima, izvoz minobacačkih granata u Poljsku bio je "čist kao suza" jer ta država nije u sukobu ni sa kim.

"Srbija je sve uradila po zakonu, na najbolji mogući način, ništa u Ukrajinu nismo izvezli", ponovio je Vučić.

Optužio je predstavnike stranke ŠP da nisu prikazali sadržaj dokumenta na osnovu kojeg tvrde da je Srbija izvozila minobacačke granate u Ukrajinu.

"Oni su pokazali samo jednu osminu dokumenta. Nama nije bilo teško da nađemo te dokumente, i oni to imaju, ali su sakrili dve stranice gde piše da je kupac tražio 30.000 mina, a da je krajni korisnik 'Natan Co. Ltd.' iz Poljske", kazao je predsednik Srbije.

Vučić je naveo da je konačni rezultat ugovora da firma "Tehnoremont" iz Temerina "gospođe mame lažnog uzbunjivača iz Krušika i Petra Crnogorca" zaključuje posao izvoza 23.500 minobacačkih granata sa kompanijom "Natan Co. Ltd." iz Varšave.

"Međutim, bez obzira na to što je Poljska krajni korisnik i što je sve čisto kao suza, BIA obaveštava rusku službu kao prijateljsku da imamo osnov sumnje da je moguć reeksport za Ukrajinu. Potom jedan od načelnika BIA dovodi na razgovor lice iz 'Tehnoremonta' i kaže mu: 'Nemojte da se igrate pa da izvozite u Ukrajinu i narušavate prijateljske odnose sa Rusijom'", rekao je Vučić i naglasio da "o tome postoji i službena beleška".

Pokažimo građanima regiona da želimo da radimo zajedno, umesto da se bijemo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se region ispraznio jer ljudi, i to ne više samo mladi već i oni između 40 i 50 godina, odlaze i da im treba, kako bi se to usporilo i zaustavilo, ponuditi ambijent da "shvate da više u regionu nećemo da se bijemo već da želimo da radimo zajedno".

On je, na Regionalnom forumu mladih lidera u Novom Sadu, na kojem su govorili i predsednici Severne Makedonije i Slovenije, Stevo Pendarovski i Borut Pahor, rekao da ljudi ne odlaze zato što su gladni već traže bolju budućnost.

"Naš najveći problem je što ne uspevamo da in ponudimo srećnu perspektivu", rekao je Vučić i istakao da to podrazumeva bolju sveobuhvatnu atmosferu u društvu.

Prema njegovim rečima, to je rezultat loših politika u regionu iz prošlosti "iz kojih ne uspevamo da izađemo", jer se to vidi i u prigovorima da se mini Šengenom pravi Velika Srbija ili Velika Albanija.

"Uzalud se Rama ubi objašnjavajući da ne pravi Veliku Srbiju", rekao je Vučić, navodeći da je jako ponosan na inicijativu Severne Makedonije, Albanije i Srbije.

On je rekao da je ljudima na ovom području problem i samopouzdanje jer misle da "sunce tuđeg nega bolje sija nego domaće" i kad se uvere da nije tako sramota ih da se vrate u svoju državu.

"Vidim ja da nije svima u Evropi drago zbog te inicijative naše tri zemlje, kako smo se drznuili da sami nešto radimo. Kada budemo pokazali svima da nismo kreteni i da smo u stanju da sednemo za isti sto sami i dogovaramo se onda ćemo i narodu vratiti samopouzdanje i veru građanima da ostanu u svojim država i da imaju budućnost", rekao je Vučić.

On je govoreći o odlasku stanovništva rekao da u Srbiji nema više od 6,5 miliona stanovnika, na Kosovu ne više od 1,2 miliona, a u Hrvatskoj ne više od 3,2 miliona.

(Beta, 11.23.2019)