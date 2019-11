Tripl-dabl Jokića za pobedu Denvera, povreda Vokera

N1 Info pre 4 sata | Ivana Salapura

Denver Nagetsi pobedili su Boston Seltikse sa 96:92 u meču u kojem je Nikola Jokić zabeležio treći tripl-dabl u sezoni, 31. u karijeri.

Meč u 'Pepsi centru' obeležila je i povreda Kembe Vokera u završnici druge četvrtine. Košarkaš Seltiksa se sudario sa saigračem i tom prilikom je povredio vrat. Posle meča iz ekipe Bostona su saopštili da nije reč o ozbiljnoj povredi. Kemba Walker was taken out of the game on a stretcher after this collision. Prayers up for Kemba (via @NBCSCeltics) pic.twitter.com/VNSAHSkcBt Denver je bio ubedljiv u prvoj deonici, pa je rano došao do dvocifrene prednosti. Međutim,