Fabrici: Mali Šengen nije prepreka, već podstrek članstvu u EU

Beta pre 52 minuta

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici izjavio je danas u Novom Sadu da Unija posmatra takozvani "mali Šengen" kao inicijativu koja će olakšati pristupanje zemalja Zapadnog Balkana tom bloku, a ne kao kočnicu ili smetnju u procesu integracija.

"Mislim da je inicijativa usklađena s onim što zemlje već rade u procesu evrointegracija. Jedini novi element je putovanje s ličnom kartom. To je jedina dodatna stavka. Jasno je da je politički okvir tu i sve dok je on u skladu s pravilima proširenja, podržavamo to", rekao je Fabrici za televiziju N1 na Regionalnom forumu mladih lidera na kojem je danas učestvovao.

Fabrici je dodao da je za EU važno da ta inicijativa, u kojoj su sada Srbija, Severna Makedonija i Albanija, bude otvorena za kompletnu "balkansku šestorku", odnosno i za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo.

(Beta, 11.24.2019)