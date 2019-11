Jovanović: Blistali bismo da nismo izgubili 20 godina na priču o EU

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Predsednik Demokratske stranke Srbije (DSS) i jedan od lidera političkog pokreta „Metla 2020“ Miloš Jovanović izjavio je da bi Srbija danas „blistala“ da je energija koja je u poslednjih 20 godina potrošena na priču o Evropskoj uniji, umesto toga iskorišćena za sređivanje zemlje.

On je u intervjuu Kuriru rekao da je bavljenje pitanjem EU, u suštini bavljenje „nepostojećom temom“. „Niti će biti proširenja, niti će EU, kakva je sada, moći da izađe iz krize. Zato u pokretu „Metla 2020“ ne trošimo previše energije na to pitanje. „Sveobuhvatna saradnja na obostranu korist je jedini pravi i realni cilj koji treba da se postavi u odnosima Srbije i EU. Ništa više, ništa manje“, istakao je Jovanović. On je ponovio stav da je promena izbornog sistema