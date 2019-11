Pokušaj špijunaže: Australija istražuje navode da je Kina probala da infiltrira svog špijuna u njihov parlament!

Kurir pre 52 minuta

Australija istražuje navode da je Kina pokušala da u australijski parlament infiltrira jednog svog špijuna, saopštila je danas Australijska obaveštajna služba (ASIO).

Australijska agencija, koja, kako navodi Rojters, retko objavljuje saopštenja, istakla je da ove navode ozbiljno istražuje. Australian prime minister said allegations that China tried to place an agent in the country's parliament were "deeply disturbing and troubling." https://t.co/RUX6LrUgpt — DW News (@dwnews) November 25, 2019 Agencija je saopštenje izdala nakon što je australijska televizija objavila da je Kina navodno ponudila 679.000 dolara prodavcu luksuznih