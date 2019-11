Najveselija na svadbi: Ceca povela kolo, pa podigla goste na noge (VIDEO)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Veselo je bilo u hotelu Hajat, gde je bilo priređeno svadbeno veselje Veljka Ražnatovića i njegove izabranice Bogdane

VELjKO Ražnatović i Bogdana Rodić venčali su se u nedelju, a svadbeno veselje priređeno je u hotelu Hajat. Najveselija na svadbi bila je mama Ceca. Zvezda je u jednom trenutku povela i kolo, a njoj su se priključili brojni gosti. : "U crkvi sam plakala kao kiša": Anastasija otkrila kako se osećala kad je ugledala Bogdanu u Cecinoj venčanici (FOTO/VIDEO) View this post on Instagram Kad majka zaigra kolo❤ A post shared by CECA RAŽNATOVIĆ - ©️®️