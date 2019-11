Opleti! Svekrva Ceca povela Užičko kolo, dala tempo, svatovi nisu znali šta ih je snašlo! (kurir TV)

Kurir pre 1 sat

Najveselija na svadbi sina Veljka Ražnatovića koji se juče oženio sa Bogdanom bila je mama Svetlana Ceca Ražnatović. View this post on Instagram Koja dama je izdominirala na svadbi decenije? #svadba #cecaraznatovic #anastasijaraznatovic #bojanarodic #natasarodic A post shared by Kurir.rs (@kurir.rs) on Nov 25, 2019 at 2:44am PST Zvezda je u jednom trenutku povela i kolo, kojem su se priključile sve zvanice. U kolo se potom uhvatio i Nikola Selaković, savetnik