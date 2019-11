"Da li je do igrača ili: Mene... Da stavimo ovde tri tačke" Milojević posle bolnog poraza teško nalazio reči!

Blic sport pre 5 sati | Darko Nikolić

Po završetku meča između i (0:6) u 5. kolu Lige šampiona, trener crveno-belih Vladan Milojević analizira je igru svog tima uz samo jednu zamerku. - Apsolutno zaslužena pobeda Bajerna, u svim segmentima su bili bolji, tehnički, brzinski... Sve je to bilo mnogo brzo za nas. Jednostavno, nemam šta da zamerim mojim igračima. Treba da vidimo kako ćemo to ispraviti - rekao je Milojević za TV Arena sport. Tome je dodao i sledeće što mu se nije svidelo: - To je taj strah