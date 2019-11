Milojević: Preboleću, ali nešto mora da se menja

N1 Info pre 2 sata | Branimir Smilić

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nije imao mnogo primedbi na račun svojih igrača posle istorisjkog poraza od Bajerna u 5. kolu grupe B Lige šampiona.

Prvak Nemačke je u prestonici Srbije slavio rezultatom 6:0. "Bajern je zasluženo trijumfovao, pokazali su svu svoju moć. Sve je to bilo brzo za nas, ali mi nije jasno zbog čega smo sa takvim strahom ušli u meč. U pripremi meča smo uradili sve što smo mogli kako do toga ne bi došlo, ali kada nemate odgovornost na samoj utakmici, onda je strašno. I to nije nešto što ima veze sa imenom protivnika. To je ono što mi smeta i što mi najteže pada. Dan je pametniji od noći