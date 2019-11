Danas promenljivo oblačno, popodne s kišom

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Vreme u Srbiji danas će biti promenljivo oblačno a popodne se očekuje kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura od pet do 11 a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. U Beogradu će takođe biti promenljivo oblačno, s padavinama u popodnevnim satima. Temperatura od 11 do 19 stepeni. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 28. novembar 2019: Srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim obolјenjima se savetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima, promenlјivo raspoloženje i pospanost.