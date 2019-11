Jovanović: Fotografija na naslovnoj strani NIN politička usluga Vučiću

RTV pre 9 sati | Tanjug

BEOGRAD - Izborom fotografije za naslovnu stranu, NIN je učinio političku uslugu Aleksandru Vučiću, kaže lider LDP-a Čedomir Jovanović i dodaje da je iste "političke usluge" Vučić dobio i kada je završio u bolnici, posle "Đilasovog policajca", posle upada na RTS. On je za TV Pink rekao da iza naslovne strane NIN-a stoji Dragana Đilas.

"Nije tema NIN, to je Đilas (Dragan) uradio. On je vlasnik te propale novine, kao što je vlasnik Danasa, Vremena... S jedne strane njega urnišu svakog dana, on sa druge strane kaže i ja ću. Ali to nisu naši privatni ratovi, nismo mi sami u tome. Ako ovako nastavimo ovde će leteti glave", naglasio je Jovanović. Navodi da nije istomišljenik predsednika, ali da nije ni njegov neprijatelj i da svaki dan živi taj 12. mart, dan kada je ubijen premijer Zoran Đinđić. "Ne