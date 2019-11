Masakr u Hagu: Više ranjenih u napadu nožem, policija traga za napadačem (foto)

Večernje novosti pre 8 sati | Tanjug

Ulica u kojoj se dogodio napad poznata je po brojnim prodavnicama

Nekoliko ljudi povređeno je u petak u holandskom gradu Hagu u napadu nožem u ulici poznatoj po brojnim prodavnicama, saopštila je holandska policija Policija je saopštila da su na mesto nesreće službe hitne pomoći, javlja Rojters. Foto Tviter/ @ssilviagirardi The Hague now. 3 people stabbed in Spui (main shopping street). Police is still looking for the man. #DenHaag #TheHague pic.twitter.com/hHDvWKKlHl— silvia girardi (@ssilviagirardi) November 29, 2019