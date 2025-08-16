Odjeci samita Trampa i Putina – rukovanje bez odgovora, Zelenski spreman za trilateralni sastanak

RTS pre 1 sat
Odjeci samita Trampa i Putina – rukovanje bez odgovora, Zelenski spreman za trilateralni sastanak

Sastanak Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci održan je u atmosferi političkog spektakla – uz crveni tepih, aplauze i rukovanje – ali bez konkretnog dogovora o ratu u Ukrajini. Događaj je protumačen kao Putinov medijski uspeh, dok je politički rezultat, za sada, nepoznat. Trampa kritikuju demokrate, evropski zvaničnici i ukrajinski mediji, a Evropski savet priznaje njegove napore da okonča rat. Zelenski će se u ponedeljak sastati sa Trampom u Vašingtonu i podržava trilateralni sastanak sa Rusijom.

Merc pozdravlja Trampove napore za okončanje rata u Ukrajini Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da pozdravlja napore predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da na samitu sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom na Aljasci okonča rat u Ukrajini i postigne trajni mir. "Ukrajina može računati na našu nepokolebljivu solidarnost dok radimo na miru koji štiti vitalne bezbednosne interese Ukrajine i Evrope", objavio je Merc na Iksu (bivšem Tviteru),
