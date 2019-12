Vremenska prognoza - 2. decembar

RTS pre 3 sata

Tokom dana kiša. Uveče na severu prestanak padavina. Usled priliva hladnog vazduha, kiša će uveče u centralnim i južnim predelima preći u sneg. Jutarnja temperatura od -5 do 2 stepena, najviša dnevna od 4 do 9.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 01.12.2019. Nedelja: Do kraja dana pretežno sunčano i prohladno. Vetar slab, jugoistočni, u toku noći u košavskom području u pojačanju. Najviša temperatura od 4 do 8 stepeni. U toku noći na severu i zapadu naoblačenje, ponegde slaba kiša. 02.12.2019. Ponedeljak: Oblačno, ujutru i pre podne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim predelima kiša, na planinama sneg. Uveče i tokom