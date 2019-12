U Srbiji sutra kiša i sneg

Novi magazin pre 6 sati | Beta

U Srbiji će kiša sutra padati od jutra na severu i zapadu, a potom i u ostalim krajevima , a na planinama sneg.

Od večeri će susnežica i sneg padati i u nižim predelima, uglavnom zapadne, centralne i južne Srbije, najavio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, pre podne na jugu Banata s olujnim udarima, a od podne će duvati severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus pet do dva stepena, a najviša dnevna od četiri do devet stepeni. U Beogradu će vreme sutra biti oblačno, od podneva će padati kiša, a od večeri u