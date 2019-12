Parlament prihvatio ostavku vlade Iraka

Slobodna Evropa pre 1 sat

Parlament Iraka prihvatio je ostavku vlade Adela Abdela Mahdija, a predsednik Parlamenta rekao je da će sada tražiti od predsednika zemlje da imenuje novog premijera.

Irački predsednik obećao nove izbore Glasanje je obavljeno dva dana pošto je Abdel Mahdi objavio da će podneti ostavku. On je to rekao neposredno pošto je ajatola Ali Sistani, najviši šiitski autoritet u zemlji tražio njegovu smenu posle dva meseca demonstracija u kojima je ubijeno više od 400 ljudi i nasilja u zemlji.