Amerika okovana snežnom olujom: Ima žrtava, letovi otkazani, opasnost još nije prošla (foto+video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Stotine letova je otkazano zbog snežne oluje koja je pogodila SAD, što je zakomplikovalo povratak kući putnicima posle Dana zahvalnosti

Stotine letova je otkazano zbog snežne oluje koja je pogodila SAD, što je zakomplikovalo povratak kući putnicima posle praznika, Dana zahvalnosti. Prema sajtu koji prati letove "FlightAware", 506 letova je danas otkazano u Americi, dok je juče bilo otkazano 407 letova. Najviše letova, čak 67, otkazano je u San Francisku, a potom u Njuarku i Nju Džersiju, gde su otkazna 33 leta. Harsh weather is disrupting travel across the United States this weekend. Passengers