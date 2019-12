Argentinac utišao Madrid: Mesi u završnici doneo Barseloni pobedu protiv Atletika

Večernje novosti pre 1 sat | Beta

Barselona se ovom pobedom vratila na deobu prvog mesta Real Madridom, pošto oba tima imaju po 31 bod, dok je Atletiko šesti sa 25

Fudbaleri Barselone pobedili su večeras u gostima Atletiko Madrid sa 1:0 u derbiju 14. kola španske Primere. Odlučujući gol postigao je Lionel Mesi u 86. minutu i to pošto je iskoristio asistenciju Luisa Suaresa koji je prethodno došao do lopte nakon što je Toma Lemar izgubio loptu na sredini terena. Meč na stadionu Metropolitano bio je izuzetno dinamičan, a Atletiko je u prvom poluvremenu propustio tri odlične prilike da dođe do vođstva, pošto je Mark Andre