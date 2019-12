VIDEO: Automobilom naleteo na grupu dece kod škole u Eseksu, poginuo dečak

Radio 021 pre 52 minuta | 021

Dvanaestogodišnji dečak je poginuo, a još četvoro dece i jedna žena je povređeno nakon što ih je udario automobil koji se popeo na trotoar ispred škole u Eseksu u Engleskoj.

Britanski mediji pišu da je dečak prevezen u bolnicu, gde je preminuo, i da su povređena još dvojica dečaka uzrasta 15 godina, jedan star 13 godina, šesnaestogodišnja devojčica i jedna žena stara 53 godine. Kako se navodi, njihove povrede nisu opasne po život. Policija je saopštila da je uhapsila 51-ogodišnjeg muškarca iz Lutona, koji je nakon udesa pobegao sa lica mesta.