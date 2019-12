Vučić zamolio članove SNS-a da više ne organizuju skupove podrške

N1 Info pre 2 sata | Beta FoNet

Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić rekao je da "nije imao pojma" o ideji članova SNS da mu organizuju skupove podrške u više gradova Srbije i zamolio ih da to više ne čine.

Izvor: Tanjug "Pitali ste me za okupljanja koje su organizovali članovi SNS-a. Beskrajno sam im zahvalan. Nisu me pitali i obavestili o tome, ali to je pokazalo da imaju emociju i da su zabrinuti za budućnost. Nema potrebe da to organizuju, ne mogu oni meni ništa", rekao je Vučić posle otvaranja radova na izgradnji autoputa između Šapca i Rume. Vučić je svoje simpatizere pozvao da ostanu u svojim toplim domovima i da nastave da rade svoj posao, a da će pobeda doći