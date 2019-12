Prelević: Nakon najave prijave Vučevića protiv braće Vučić, samo nedostaje da ih on i brani. Majić: Do tri godine zatvora za lažno prijavljivanje krivičnog dela

Beta pre 1 sat

Advokat Božo Prelević je ocenio da najavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će potpredsednik SNS Miloš Vučević sutra podneti krivičnu prijavu protiv njega i njegovog brata Andreja zbog "slučaja Jovanjica", nedostaje samo to da će Vučević koji je advokat, biti i njihov branilac.

"To znači da tužilac ne radi ništa dok mu se ne podnese prijava i da je taktika da Vučević podnese prijavu da bi je tužilac odbacio", rekao je za agenciju Beta Prelević, bivši koministar unutrašnjih poslova Srbije.

Ocenio je da sve postaje jasnije kada se uporede slučajevi prodaja Luke Novi Sad i Luke Beograd, kao i slučajevi optužnice protiv Darka Šarića i "Jovanjice" gde je nedavno nađena velika količina marihuane.

Prelević je rekao da o stručnosti Vučevića kao advokata može da se sudi na osnovu slučajeva prodaje dveju luka:

"U slučaju prodaje Luke Beograd on je tvrdio da je reč o kriminalu, a u slučaju prodaje Luke Novi Sad koja je prodata za deset puta nižu cenu nije".

Prelević je kao primer naveo i slučaj protiv Darka Šarića - kada je tužilac podigao optužnicu i protiv državnog funkcionera.

"Ovo podnošenje krivične prijave služi za medijsku odbranu. U Srbiji nema očigledno potrebe ni za sudstvom ni tužilaštvom" ocenio je on.

Prelević je rekao da mu je "prosto žao Vučića jer se pred njim nalaze sve teže rešive afere koje su posledica njegovih stranačkih kadrova".

"Nije ovaj 'slučaj Jovanjica' jedini u kojem su proizvođači marihuane povezani sa stranačkim funkcionerima SNS" rekao je Prelević, ne želeći da kaže na koga misli.

On je rekao da se neki funkcioneri SNS nalaze u "fazi bahatosti", verujući da im "ne može niko ništa".

"Ne želim da verujem da im je Vučić za to dao blagoslov" zaključio je Prelević.

Sudija Majić: Tri godine zatvora za lažno prijavljivanje krivičnog dela

Sudija Apelacionog suda u Beogradu, Miodrag Majić kazao je da je u Krivičnom zakoniku u članu 334. predviđena kazna zatvora od tri meseca do tri godine, ukoliko neko prijavi neko lice da je počinilo krivično delo, za koje se goni po službenoj dužnosti, a da on zna da to lice nije počinilo to krivično delo.

Majić je tako na Tviteru odgovorio na pitanja o najavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će potpredsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević u ponedeljak podneti krivičnu prijavu protiv Vučića i njegovog brata Andreja, kako bi bio istražen slučaj "Jovanjica".

Sudija Majić je naveo i da u slučaju pravosnažno oslobađajuće presude po toj krivičnoj prijavi, istim licima ne bi moglo ponovo da se sudi za isto krivično delo.

(Beta, 12.08.2019)