Đurić sa Zathofom o jačanju bilateralnih odnosa

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa parlamentarnim državnim sekretarom u Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke Johanom Zathofom o jačanju bilateralnih odnosa, intenziviranju političkog dijaloga i saradnji u oblastima od zajedničkog interesa.

Kako je zaključeno takve posete šalju poruku o odnosima Srbije i Nemačke, navodi se u saopštenju Ministarstva. Đurić je istakao da članstvo u Evropskoj Uniji ostaje strateško opredeljenje spoljne politike Republike Srbije, naglasivši da Srbija nastavlja posvećeno i predano da radi na ostvarivanju tog prioriteta. Uz konstataciju da je stabilnost preduslov ekonomskog napretka, govoreći o aktuelnim dešavanjima u Srbiji, ministar je ukazao da su smanjenje tenzija i