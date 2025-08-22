Đurić sa fon Bekeratom: Odnos sa EU jedan od stubova spoljne politike Srbije (foto)

Blic pre 4 sati
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić istakao je u razgovoru sa novim šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom von Bekeratom da su odnosi između Srbije i EU jedan od stubova spoljne politike Srbije.

Đurić je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da Srbija teži punopravnom članstvu u EU i da je to naše strateško opredeljenje. "Uveren u izglede za odličnu saradnju sa ambasadorom Bekeratom i njegovim timom, izrazio sam čvrsto uverenje u našu doslednu posvećenost daljem produbljivanju odnosa i saradnje sa svim institucijama EU, kao i u sprovođenje reformi u okviru evropske agende, kako bismo obezbedili trajne koristi za našu zemlju i društvo u celini", naveo je
