Novi vremenski šok najavljen za sledeću sedmicu: Sa 14 u plusu opet idemo u minus, a evo kad stiže sneg

Kurir pre 6 sati

U Srbiji će ujutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo i mestimično maglovito, sredinom dana delimično razvedravanje.

Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 4 C, a najviša od 7 do 14 C. Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana - do 15. decembra: U ponedeljak nakon mestimično maglovitog jutra i prepodneva, u toku dana u većem delu pretežno sunčano i toplije. Tokom dana u nekoliko gradova temperatura će biti iznad deset stepeni, s tim da će Novosađani, Beograđani, Lozničani i Kragujevčani uživati na 14 stepeni. U Nišu i Kraljevu biće 12 stepeni