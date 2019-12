Sunčano i prijatno, kiša, susnežica i sneg od utorka

Mondo pre 33 minuta | mondo.rs

U Srbiji će ujutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo i mestimično maglovito. Sredinom dana delimično razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 4 C, a najviša od 7 do 14 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će ujutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno i u pojedinim delovima grada maglovito. Posle podne pretežno sunčano. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura