Na njoj ništa nije veštačko i savršeno izgleda! (foto, video)

Mondo pre 33 minuta | mondo.rs

Upoznajte slavljenicu sa milion i po pratilaca!

Upoznajte slavljenicu sa milion i po pratilaca! Helen Oven je manekenka i blogerka iz Los Anđelesa. Ova lepotica danas slavi 27. rođendan, a na Instagramu će primiti više od milion i po čestitki! Helen zarađuje tako što putuje po raznim destinacijama i odande kači prelepe fotografije. Povremeno je angažuju kako bi reklamirala donji veš ili kupaće kostime. Po fotkama je jasno i zašto! Upoznajte Helen! A quick clip of my first look from the out-of-body experience