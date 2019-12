Dončić izjednačio Džordanov rekord

N1 Info pre 16 minuta | Saša Ozmo

Košarkaš Dalas Meveriksa Luka Dončić nastavlja da ruši rekorde. Kao što je i on nedavno rekao, “svaki dan je nešto novo“, ali posebna je stvar kada se u nečemu stigne najveći košarkaš svih vremena Majkl Džordan.

Slovenac je izjednačio Džordanovu seriju od 18 utakmica sa barem 20 poena i po 5 skokova i asistencija otkad su se ABA i NBA spojili. Dončić se pridružio Džordanu i Robertsonu kao jedini igrač sa takvim nizom. Luka Doncic (20 PTS, 4 REB, 5 AST) and the @dallasmavslead at the half on NBA League Pass! #MFFL64 #WontBowDown52 : https://t.co/3bTQPOmwYk pic.twitter.com/o50BwHQ7lT Njemu je to pošlo za rukom u meču sa Nju Orleans Pelikansima, skoro je uspeo već na