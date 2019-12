Uhapšen bivši ministar, osumnjičen da je primao mito od kartela

RTS pre 2 sata

Bivši meksički ministar za bezbednost Genaro Garsija Luna uhapšen je u SAD, pod optužbama da je uzimao mito od narko-kartela.

Genaro Garsija Luna je optužen da je dozvolio kartelu Sinaloa, koji je do hapšenja vodio El Čapo Guzman, da operiše i radi u Meksiku u zamenu za nekoliko miliona dolara. Kako navodi britanski javni servis, obezbedio je kartelu siguran prolaz do brodova za transport droge i pristup osetljivim informacijama. Tužilac navodi da je Garsija Luna od kartela primio oko pet miliona dolara, i to iz dva puta. Kako navodi Bi-Bi-Si, novac je dobio u aktovkama i to lično. Bivši