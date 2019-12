Trump: Greta, odmori; Thunberg: Odmaram

Al Jazeera pre 37 minuta

Američki predsjednik kritizirao je mladu aktivisticu nakon što ju je magazin 'Time' odabrao za osobu godine.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump obrušio se na mladu švedsku aktivisticu Gretu Thunberg, nazivajući smiješnim to što ju je prestižni magazin Time izabrao za osobu godine, prenosi agencija Tanjug pozivajući se na AP. "Greta bi morala poraditi na svom problemu kontrole bijesa, a onda s prijateljem pogledati dobar stari film", napisao je Trump na društvenoj mreži Twitter, dodajući: "Odmori, Greta, odmori". So ridiculous. Greta must work on her